Et si on faisait le plein à l'E85 ? Les prix de l'essence tutoient actuellement les 2 euros à la pompe. Mais le bioéthanol affiche un prix hyper attractif, le litre coûte en moyenne 1,02 euro. Pourtant, ce carburant a également été frappé par l'inflation. En un an, il a connu une hausse de 20 centimes.

Pour rappel, l'E85 est fait en grande partie d'éthanol, à base de maïs, de blé et de betteraves en France. Pour passer à ce carburant, deux solutions existent. La première est d'acheter une voiture déjà équipée. Mais l'E85 est proposé par peu de constructeurs.

L'autre solution est de faire installer un kit de conversion sur son véhicule. Un boîtier électronique est installé dans le moteur. Ce système permet à la voiture de passer de l'essence classique à ce carburant. En moyenne, l'installation prend une demi-journée chez un garagiste et coûte entre 700 et 1.500 euros.

Pour les automobilistes qui roulent peu, l'installation de ce système n'est pas rentable. Pour ceux qui roulent 13.000 km chaque année, un conducteur peut économiser plus de 500 euros par an. Dans ce cas, le boitier est rentabilisé au bout de deux ans. Dans certaines régions, la facture peut être réduite avec des aides entre 250 et 500 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info