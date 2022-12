Prime de Noël : pourquoi n'est-elle pas revalorisée ?

Reconduite cette année, la prime de Noël sera à nouveau versée dès le 15 décembre aux allocataires de la Caisse d’allocations familiales (CAF), de Pôle emploi et de la Mutualité sociale agricole (MSA). Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que 2,3 millions de ménages éligibles bénéficieront à nouveau de cette aide de fin d'année, destinée depuis 1998 aux Français les plus modestes.

Toutefois, ceux qui à l'instar des syndicats espéraient une revalorisation de son montant, actuellement fixé à 152.45 euros minimum - comme ce fût le cas en 2008 pour pallier les effets de l'inflation - doivent se faire une raison. Car fin novembre, l'exécutif a fait savoir que la prime de Noël ne sera pas modifiée en 2022. Un choix que le ministère des Solidarités a justifié sur BFMTV le 7 décembre. Parmi les raisons invoquées, les "nombreux instruments déjà mis en place contre l'inflation" (bouclier tarifaire, remise carburant, prime exceptionnelle de rentrée), suffisant à soutenir les plus précaires, selon le ministère.

Comme les années précédentes, la prime de Noël sera adaptée à la composition du foyer des bénéficiaires de minimas sociaux. Elle pourra atteindre les 457.35 euros pour une personne isolée avec 5 enfants. Un complément de 60,98 euros sera versé par personne supplémentaire.

