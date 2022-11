Prime de Noël 2022 : date de versement, montants, conditions… Ce qu’il faut savoir

Les fêtes de fin d'années approchent. Avec une inflation estimée à 5,2% pour 2022 d'après les chiffres de l'Insee, le pouvoir d'achat des familles en pâti. Pour y remédier, le gouvernement a donné son feu vert pour la prime de Noël. Cette aide exceptionnelle devrait être versée le 15 décembre prochain à près de 2,4 millions de Français.

Quelles sont les conditions de versements ? Comme depuis sa création en 1998, la prime de Noël sera destinée aux ménages bénéficiaires des minima sociaux. Versée automatiquement par les Caisses d'allocations familiales (CAF), la Mutualité sociale agricole (MSA) et Pôle emploi, pour la recevoir il faut avoir perçu l'une des aides suivantes, en novembre ou en décembre 2022 :

- l’Allocation de solidarité spécifique (ASS),

- l’Allocation de solidarité spécifique formation (ASS-F),

- l’Allocation équivalent retraite (AER),

- la Rémunération publique de stage (RPS),

- la Rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE),

- l’Aide à la création et la reprise d’entreprise (ACRE-ASS).

Cette année encore, le gouvernement a refusé d'étendre la prime aux demandeurs d'emplois et aux personnes percevant l'allocation aux adultes handicapés (AAH), comme demandé par la CGT. Elle ne sera pas non plus revalorisée pour pallier la hausse des prix à la consommation, d'après les propos du cabinet de Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, interrogé par Merci pour l'Info.

Quel est le montant de la prime de Noël ?

Le montant du versement dépend de la taille de votre foyer. Elle s'établit sur une base de 152,45 euros pour une personne isolée et s'élève à 228,67 et 274,41 euros pour un ménage comprenant respectivement 2 et 3 personnes, qu'il s'agisse de parents isolés et de couple avec ou sans enfants. Son montant moyen, similaire aux années précédentes, est donc de 209 euros.



