Prime de Noël : comment les nouveaux allocataires peuvent la toucher en janvier

La Caisse d'allocations familiales versera la prime de Noël les 15 et 16 décembre 2020

publié le 29/12/2020 à 11:11

Un rattrapage pour ceux qui ont été exclus de justesse. Un deuxième versement de la prime de Noël 2020 aura lieu en janvier 2021, malgré le fait que les premiers versements aient été effectués le 15 et 16 décembre. Attention cependant, celui-ci concernera seulement les personnes qui n'ont pas touché la prime en décembre.

La prime de Noël, dont le montant varie entre 152,45 euros au moins et plus de 518,33 euros selon la taille du foyer et la situation familiale, est ouverte aux personnes qui perçoivent un des minima sociaux suivant : le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l'allocation équivalent retraite (AER).

Mais, comme l'avait indiqué la Caisse des allocations familiales (CAF) dans un communiqué du 15 décembre 2020, si jamais une personne a touché ces aides pour la première fois en décembre, il peut malgré tout bénéficier de la prime de Noël, en janvier.

Plusieurs millions de ménages devraient bénéficier du dispositif. Le versement est automatique, et n'exige pas de démarche de la part de son bénéficiaire.