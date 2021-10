Les fêtes de fin d'année se rapprochent petit à petit et avec elles, le casse-tête des cadeaux pour certaines familles. Chaque année, un petit coup de pouce financier est versé à certains bénéficiaires de minima sociaux : la prime de Noël. Elle est versée par la CAF ou la MSA, de manière automatique, sans démarche particulière à faire de votre côté.

La prime de Noël est versée à partir du 15 décembre, généralement entre le 15 et le 20. Pour en bénéficier, il faut donc avoir perçu en novembre ou décembre 2021 : le revenu de solidarité active (RSA) ou l'allocation de solidarité spécifique (Ass) ou l'allocation équivalent retraite (Aer). Pour ces deux derniers cas, la prime s'élève à 152,45 euros.

Pour les bénéficiaires du RSA, son montant dépend de la composition de votre foyer. Une personne seule va toucher 152,45 euros de prime de Noël. Un couple ou un parent touchera pour sa part 228,67 euros. Un foyer de trois personnes (un parent et deux enfants ou inversement) recevra 274,41 euros, un couple avec deux enfants touchera 320,14 euros. Enfin, pour les familles plus nombreuses, on ajoute 60 euros par enfant supplémentaire.