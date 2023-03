Parc Astérix : Toutatis, une nouvelle attraction ébouriffante

Trente-six millions d’euros : c’est tout simplement le plus gros investissement depuis la création du Parc Astérix, le 30 avril 1989. Le site touristique qui a accueilli 2,6 millions de l’année dernière mise beaucoup sur Toutatis. L’attraction sera la nouvelle star de la toute nouvelle zone gauloise. RTL a pu tester cette nouvelle attraction avant l’ouverture au public le 8 avril prochain.





Les visiteurs croiseront d’abord un sanglier jaune, puis lèveront forcément les yeux au ciel… Et pour cause c’est la première chose qui frappe lorsqu’on arrive dans la zone où a été construit Toutatis. Perché à 51 mètres de haut, les rails forment une épingle avec une chute inclinée à 101 degrés à la clé. De quoi effrayer même les plus courageux vu d’en bas.



Pour parvenir à franchir cette épingle, une vitesse conséquente est nécessaire. Le train, de 20 passagers n’y arrive pas du premier coup et est obligé de repartir en arrière pour s’élancer à nouveau. Vitesse de pointe : 110km/h "le record de France" se félicite Delphine Pons directrice du Parc Astérix. Pour trouver une attraction qui va plus vite il faut se rendre en Allemagne à Europapark et son célèbre Silver Star lancé à 130Km/h

Une montagne russe qui tourne encore et encore…

Toutatis fait tourner la tête sur une longueur d’1,3km et surtout il détient le record du monde d’airtimes : le moment où les fesses ne touchent plus le siège. Fort heureusement, le visiteur est maintenu par un harnais conséquent. "Nous avons réalisé deux mois de tests avec des mannequins lestés, puis nous avons été contrôlés par un organisme de certification" explique la directrice du Parc.



"Cette attraction est réservée aux jeunes adultes" prévient Thomas Vallet, adjoint au responsable de la maintenance attraction qui s’est occupé des tests avant la mise en service. "La grosse nouveauté, c’est surtout que Toutatis est propulsé magnétiquement" explique l’employé du parc qui a gardé son âme d’enfant et qui ne cache pas en souriant avoir fait quelques tours avec ses collègues "pour les besoins professionnels".

Un investissement essentiel

La fréquentation des parcs d’attraction, essentiellement liées aux périodes de vacances, dépend beaucoup des nouveautés proposées chaque année. Sans elles, une saison peut être beaucoup plus morose. Pour concevoir et construire Toutatis il a fallu sept années. Mais autour de ce nouveau vaisseau amiral, tout un nouvel univers a été crée autour du dieu Toutatis, nouveau restaurant, nouvelle boutique et une nouvelle attraction Gyrofolix, plutôt destinée aux familles.



Le concurrent principal, Disneyland Paris, a quant à lui ouvert l’été dernier une nouvelle zone Avengers. La mer de sable, parc d’attraction à Ermenonville dans l’Oise qui fête cette année ses 60 ans a lui aussi crée de nouvelles zones cette année. Les parcs sont presque dans l’obligation de surprendre chaque année. Toujours plus grand, toujours plus rapide, toujours plus technologique, ils se livrent une bataille féroce pour faire venir les familles mais aussi les fans de grands huit qui sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour tester les nouvelles attractions.



Avec Toutatis, et auparavant Oziris avec les pieds dans le vide, le Parc Astérix confirme son positionnement comme univers gaulois à sensations fortes, sans oublier pour autant le côté familial avec Gyrofolix, une nouvelle attraction qui complètera la nouvelle zone dédiée à Toutatis. "Cette zone buzze déjà sur les réseaux sociaux, il y a une vraie attente et on voit déjà que les réservations à venir sont bonnes" se félicite Delphine Pons la directrice qui compte sur cette nouveauté pour booster la fréquentation du parc gaulois.

