France : barrages filtrants et opérations escargot contre la hausse du gazole

publié le 07/12/2019 à 13:10

Les mobilisations se poursuivent dans toute la France ce samedi 6 décembre 2019. L'OTRE, l'Organisation patronale des chauffeurs routiers, proteste contre la baisse d'un avantage fiscal sur les carburants. Résultat : des opérations menées sur les barrières de péages de Toulouse, sur l'A6 près de Lyon, sur l'A13 près de Rouen, ou encore sur l'autoroute A1, dans le Nord, près d'Arras.

Une vingtaine de transporteurs routiers sont mobilisés, la hausse de deux centimes sur le gazole ne passe pas. "On ne les as pas, si on les avait, on ne serait pas là", précise à RTL Kamel Ouada d'ESEM Transports, une entreprise régionale de 35 salariés.

Ces opérations, avec quinze points de blocage prévus principalement sur des routes à forte circulation de poids lourds étrangers, doivent prendre fin d'ici à la fin de l'après-midi, a précisé à l'AFP Jean-Marc Rivera, délégué général de l'OTRE. Les barrages ayant commencé dès 7h du matin devraient être levés en milieu d'après-midi, les autres dureront jusqu'à la fin de journée et cesseront dès la nuit tombée "pour ne prendre aucun risque pour la sécurité", a déclaré le délégué général de l'OTRE.

"La cible de ces actions sont les poids lourds étrangers qui, contrairement aux français, ne contribuent pas au financement des infrastructures et en plus exercent le plus souvent en France d'une manière illégale en ne respectant pas la réglementation européenne dite du cabotage", qui encadre l'exercice d'une activité de transport dans un pays tiers, a expliqué Jean-Marc Rivera à l'AFP.