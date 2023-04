Pourquoi il y a un point commun entre les barbes, les cheminées, les pianos et les bébés ?

Ce point commun, en ce jour de début officiel des déclarations de revenus, c'est qu'au cours de l'histoire, ils ont donné lieu à des impôts et à des taxes !

Pour les barbes, cela s'est passé en Angleterre au XVIe siècle. En effet, à la recherche d'argent frais, le roi Henri VIII a décidé de taxer le port de la barbe. Il la portait lui-même mais là, il était exonéré. Sa fille Élisabeth Tudor a d'ailleurs poursuivi l'œuvre de "Papounet" en allant plus loin : avec elle, en plus, on était taxé si sa barbe n'avait pas été taillée depuis deux semaines ! Mais les Anglais sont allés encore plus loin !

Au XVIIe siècle, ils ont carrément taxé l'air et la lumière. En gros, vous étiez imposé si votre maison avait des fenêtres et une cheminée. Résultat : pour frauder le fisc, bon nombre d'Anglais construisirent des faux-murs pour planquer leur cheminée. Et surtout condamnèrent leurs fenêtres.

La conséquence de ce manque d'aération volontaire fut le développement de nombreuses maladies, dont la tuberculose. Qui finit par avoir raison de cette taxe mais un siècle et demi plus tard ! Ceci dit dans le genre, les Espagnols, eux, imposent le soleil !



Aux Baléares, les touristes doivent payer, ils n'ont pas le choix, une taxe solaire. Jusqu'à deux euros par jour et par personne pour venir faire le plein d'UV là-bas. Ce qui reste moins cher que la taxe bronzage. Là, c'est en Allemagne, dans la ville d'Essen : les propriétaires de solariums payent 20 euros par mois et par machine...

En France, la fameuse taxe "de compensation familiale"

En France, on a aussi nos taxes à la "con". En 1893, on a instauré un impôt sur les pianos. On partait du principe que si on en possédait un, c'est qu'on était financièrement à l'aise. À 10 francs le piano, ça a quand même rapporté 5 millions en 1893 à l'État. Mais on a fait beaucoup plus fort en taxant les enfants. Enfin plutôt l'absence d'enfants...

Voyant la démographie baisser, le gouvernement Daladier instaura en 1939 une "taxe de compensation familiale". En gros, à partir du jour de leur mariage, les couples avaient deux ans pour faire un enfant. S'ils dépassaient ce délai, ils étaient taxés.

Staline avait fait pareil en URSS. Mais là, il n'y était pas allé avec le dos de la cuillère, enfin de la faucille : les couples qui n'avaient pas d'enfant devait verser 6% de leurs revenus à l'État. En langage d'impôts, on appelle cela le fisc fucking...

