Pourquoi brider une voiture à 180 km/h de devrait pas déranger les consommateurs

publié le 27/04/2021 à 17:46

Le groupe Renault vient d'annoncer que ses voitures seront bridées à 180 km/h à partir de l'année prochaine. Ce n'est pas la première fois qu'un constructeur fait ce type d'annonce. Volvo avait pris cette décision l'an dernier. Mais est-ce que c'est un argument de vente ? Dans l'annonce de Renault il y a un exception : le véhicule sportif Alpine échappera à ce bridage. Donc cela prouve bien que quand on vend des voitures sportives, on tient à ce qu'elles aillent au-dessus de 180 km/h.

Sur l'image, c'est important pour Volvo et pour Renault. Mais c'est le seul critère car quand on regarde les enquêtes de l'Observatoire Cetelem de l'automobile, année après année, on constate que les Français aiment toujours la voiture. Il n'a pas de désamour et ils ne regardent pas à la puissance de la véhicule pour acheter. Les critères d'achat sont le prix, la consommation et le design et non la vitesse.

Et puis il y a une contrainte technique qu'il ne faut pas nier pour tous les constructeurs qui sont en train de basculer sur la voiture électrique. Il n'est pas possible de rouler longtemps à plus de 100 km/h avec une voiture électrique car la batterie se décharge très vite.

De plus, le rapport à la voiture comme marqueur de réussite sociale a un peu évolué ces derniers temps. L'année dernière, la voiture la plus vendue en France était la Dacia Sandero, devant la 208. Aujourd'hui, dans 27% des cas, les voitures sont louées sur des longues durées. Les Français cherchent avant tout une voiture qui fonctionne.