Plan climat de l'UE : quel impact sur le pouvoir d'achat ?

La Commission de Bruxelles a officialisé son plan climat pour limiter à horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre. La première mesure, qui a déjà beaucoup fait parler d'elle, l'objectif après 2035 de ne plus vendre aucune voiture neuve à essence ou diesel. Il y a aussi cette taxe carbone élargie à de nouveaux secteurs économiques pour pénaliser les entreprises polluantes.

Il s'agit de taxer les secteurs du bâtiment et du transport routier. Une taxe carbone comme il en existe déjà pour la sidérurgie, ou la production d'aluminium. La Commission le précise bien : le transport routier est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Le souci avec ce projet c'est que les raffineurs vont répercuter la hausse sur les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui se chauffent au gaz ou au fuel domestique, ceux qui roulent à l'essence ou au diesel.

Pour aider les plus fragiles et éviter un nouveau mouvement "gilets jaunes", Frans Timmermans, le commissaire européen responsable de ce pacte vert, annonce la création d'un fonds social. "25% des recettes de cette taxe sur les émissions carbones iront vers ce fonds social pour le climat. Ce fond dédommagera les plus vulnérables pour les aider à payer le prix élevé du carburant et investir dans les solutions propres. Nous nous attendons à récolter 72 milliards d'euros. Nous devons tourner la page des énergies fossiles. Dans cette course pour le zéro carbone, il faut que tout le monde atteigne la ligne d'arrivée", a-t-il déclaré.

D'autres mesures ont également été envisagées par la commission européenne : une taxe kérosène pour les avions survolant le ciel européen, une taxe carbone pour tous les produits polluants importés de Chine, d'Afrique ou d'Amérique de l'ouest comme le ciment, l'électricité ou encore l'acier. Une augmentation de la part d'éolien et de solaire et la plantation de 3 milliards d'arbres en Europe d'ici 9 ans.