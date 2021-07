Vacances d'été : le budget carburant plombé par la hausse des prix

Passer à la pompe risque d'être douloureux cet été puisque les prix des carburants ne cessent de grimper. Comptez 1,56 euros en moyenne pour le Sans-Plomb 95, et 1,45 euros pour le gazole… Soit une hausse constante depuis 7 mois qui risque bien de plomber le budget vacances.

Faut-il vraiment craindre des prix plus chers à la pompe pour ces vacances ? La réponse est oui. L’addition sera clairement plus lourde puisque le litre de carburant gazole et Sans plomb a en moyenne grimpé de 20 centimes depuis l’été dernier.

Prenons l’exemple d’une famille qui a décidé de passer ses vacances à Palavas les Flots. Depuis Paris en véhicule familial essence, cela vous coutera, suivant le modèle bien sûr, environ entre 10 et 15 euros de plus pour un plein. Et pour le retour l'addition devrait être aussi salée. Car pour l'instant, pas de baisse en vue avant la rentrée.

À quoi faut-il attribuer cette hausse ?

Les raisons sont à chercher du côté de la reprise. Car on assiste à un phénomène unique dans l’histoire : une réouverture des économies après des mois à l’arrêt. Or entre temps, les pays producteurs de pétrole ont réduit leur production. Comme la demande est plus forte, mécaniquement les prix grimpent. Tout cela est entrainé par le dynamisme retrouvé de deux gros consommateurs les États-Unis et la Chine. Même si le variant Delta pourrait enrayer cette dynamique.

Malgré ce phénomène, on n’a pas encore atteint des records. Car la hausse actuelle intervient, ne l’oublions pas, après une année de baisse historique à cause de la crise sanitaire. Et s’ils ont fait un bond, les prix n’ont pas retrouvé les pics de ces dernières années. En 2018, le litre du gazole avait atteint 1 euro 53 et le sans plomb un record en mai 2019.

Est-ce que l’on risque de revenir à de tels niveaux ? Selon les experts non, car la demande devrait se stabiliser à la rentrée. Entre temps, la production aura augmenté. Toutefois ne rêvez pas. Si le prix du brut se stabilise, vous ne sentirez pas une grosse différence à la pompe. En tous cas pas tout de suite, étant donné qu'en France, ce sont essentiellement les taxes que l'on paie sur un litre de carburant à hauteur de 65 %.

Quelques astuces pour payer moins cher son carburant

D’abord, il y a les applications et le site du gouvernement qui vous donnent le prix des carburants en temps réel région par région. Autre conseil, si vous le pouvez sortez de l’autoroute, où un plein coute plus cher, 10 euros de plus en moyenne. Enfin, surveillez les opérations à prix coûtants qui sont fréquentes à la veille des départs dans les enseignes d’hypermarché. Ce qui permet de gagner de 2 à 3 centimes par litre.

À défaut de trouver une station moins chère, on peut aussi économiser en pratiquant l’écoconduite : pied léger et conduite zen. On évite l’accélération brusque et on pense aussi aux objets que l’on transporte. Coffres de toits, vélos… peuvent vite faire grimper la consommation et donc l’addition de 10 à 15 %. Enfin méfiez-vous de la clim : inutile de la pousser à fond. Car dans ce cas, la consommation peut bondir jusqu’à 20% en plus.