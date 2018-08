Les lampes halogènes seront interdites à compter du 1er septembre

publié le 28/08/2018 à 13:33

C'est bientôt la fin des ampoules halogènes. À compter du 1er septembre prochain, leur mise en vente sera interdite en Europe. Considérées comme énergivores, les halogènes laisseront donc la place aux LED (diodes électroluminescentes). La fin des stocks d'halogènes pourra néanmoins être écoulée par les distributeurs.



Six ans après la fin des lampes à incandescence, la quasi-totalité des lampes halogènes seront indisponibles. Le Bureau européen de l'environnement a salué le retrait des halogènes en affirmant qu'il s'agissait là d'une "excellente nouvelle pour les consommateurs et pour l'environnement". Selon le Bureau, une lampe halogène revenait 6,3 fois plus cher en consommation d'électricité que son concurrent.



Les LED, qui ont déjà conquis une large part du marché, ont vu leur taux d'équipement "exploser" selon Sébastien Flet Reitz, porte-parole du Syndicat français de l'éclairage. "On a vu apparaître les lampes LED, et petit à petit la place dans les rayons dédiée aux lampes halogènes se réduisait".

Les lampes fluocompactes (LFC) sont néanmoins encore autorisées sur le marché, considérées comme "une solution acceptable", indique M. Lafitte, expert en éclairage à l'Ademe, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elles ne "correspondent plus aux meilleures technologies disponibles" mais "elles ont permis d'économiser des millions de kWh", rappelle l'expert de l'Ademe. De même, les ampoules halogènes R7 et G8 bénéficient d'une exemption et pourront toujours être commercialisées.

Les avantages des LED

Prix, performance, qualité d'éclairage, durée de vie... Les avantages des LED sont reconnus et ont permis à ces ampoules de s'imposer face à leurs concurrents. "La LED est un composant récent pour l'éclairage, qui évolue très vite. On est parti de loin et on s'est rapproché de habitudes des consommateurs", explique M. Flet Reitz. Pour Bruno Lafitte, les LED sont "rentabilisées en moins d'un an".



La durée d'une lampe LED est communément estimée à 15.000 heures, mais peut aller jusqu'à 40.000 heures selon l'Ademe. À l'inverse, les ampoules halogènes peuvent aller jusqu'à 2.000 heures et les fluocompactes jusqu'à 8.000 heures.



"Dans la plupart des cas, l'éclairage LED est déjà le nouveau standard pour de nouvelles installations", explique Jean-Marc Vogel, président de Ledvance France et Italie, une société spécialisée dans la vente d'ampoules LED. "Il ne reste que très peu d'applications pour lesquelles il n'existe pas de meilleure alternative LED aux éclairages traditionnels", précise-t-il.

Un bond des ventes

Fin 2017, en France, moins de la moitié des lampes destinées à l'éclairage domestique vendues étaient halogènes, selon les chiffres du syndicat professionnel. En un an, le nombre de lampes LED vendues a bondi de près de 46%, passant de 87 millions à 127 millions. "Tout indique que cette tendance se poursuit et même s'accélère", estime M. Flet Reitz. Selon l'Ademe, le marché mondial de l'éclairage LED devrait atteindre les 30 milliards d'euros en 2020 (contre 18,6 millions en 2016).



Néanmoins, les fabricants ne comptent pas s'arrêter là : de nouvelles applications des LED apparaissent avec le développement de systèmes intelligents. "La prochaine étape innovante sera l'éclairage centré sur l'homme (HCL) qui adapte automatiquement la lumière artificielle selon le cycle naturel de la lumière", indique M. Vogel.