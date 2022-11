Peluche Huggy Wuggy : la procédure de rappel étendue au 1er juin 2023

Déclarée non conforme et dangereuse, du fait de l'accessibilité de son rembourrage, pouvant être ingéré par les enfants et provoquer des arrêts respiratoires, la peluche "Huggy Wuggy" de 40 centimètres fait l'objet d'un rappel de produit, a rappelé la plateforme gouvernementale Rappel Conso ce samedi 5 novembre.

Les possesseurs du jouet commercialisé en coloris rouge, vert, noir, multicolore, violet, bleu orange et rose, et vendu du 21 mai au 8 septembre dans de nombreuses enseignes françaises, sont invités à rapporter la peluche au point de vente. Un remboursement pourra être effectué en magasin d'ici la fin de la procédure de rappel, prévue pour le 1er juin 2023. Les consommateurs concernés sont invités à contacter le numéro suivant : 06.23.02.67.41.

Coïncidence, ce personnage au sourire démesuré, armé d'une rangée de dents pointues est issu du jeu d'horreur Poppy Playtime. Sorti en 2021, le jeu vidéo met en scène Huggy Wuggy, peluche et mascotte phare de la marque fictive Playtime.CO, qui tente de dévorer le joueur par tous les moyens. Un drôle de cadeau, qui a fait fureur dans les cours de récré. Le jouet, retiré des rayons depuis septembre, avait déjà causé des terreurs nocturnes chez les plus jeunes.

