Paris : cette start-up propose des livraisons en vélo biporteur respectueuses de l’environnement

"C'est aussi cela l’avantage du vélo, on peut se faufiler !" Au guidon de son biporteur, un long vélo électrique disposant d’une caisse à l’avant, Sadio se fraye un chemin parmi les voitures à l’arrêt.

Grâce aux pistes cyclables et aux voies de bus, le jeune livreur échappe au trafic parisien et file à toute vitesse. "On peut aller jusqu’à 25 km/h et transporter jusqu’à 30 colis. C’est plus rapide qu’en camion !"

Plus rapide et surtout, plus écologique. C’est la promesse de la start-up suédoise Urb-It qui s’est installée depuis début 2020 dans un vaste hangar niché sous le périphérique, dans le 19e arrondissement de Paris. Elle réceptionne chaque jour des centaines de colis commandés sur les sites internet de ses commerçants partenaires (prêt-à-porter, luxe, cosmétique, etc.) pour les livrer ensuite dans un rayon de 8 kilomètres.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

"Pour les livraisons, le dernier kilomètre représente 25% des émissions totales de gaz à effet de serre, explique Stéphane Toutin, le directeur général d’Urb-It France. Si on arrive à avoir des livraisons massivement décarbonées, on se rend bien compte que l’impact sera colossal."

De ce point de vue-là, la pandémie est une opportunité. Le commerce en ligne – et donc les livraisons – connaissent depuis un formidable essor. C’est l’occasion selon Stéphane Toutin de transformer nos centres-villes : "Au-delà de l’impact écologique, la livraison à vélo permet de réduire les nuisances sonores, la congestion des rues, et finalement rendre nos villes plus agréables à vivre".

Un modèle que la start-up suédoise compte défendre un peu partout en France. Déjà présente à Lyon, Strasbourg et Bordeaux, elle espère s’implanter rapidement à Nantes, Toulouse ou encore Montpellier.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info