Gironde : comment l'entreprise Keenat, basée à Talence, recycle les mégots de cigarettes

À Talence près de Bordeaux, Keenat, une entreprise solidaire, recycle les mégots de cigarettes. Il est possible d'extraire le plastique contenu dans les philtres et de le réutiliser. Pas n'importe comment : en fabriquant des plaquettes de sensibilisation du public, pour changer les habitudes et ne pas jeter ses mégots n'importe où.

En France, plus de 40 milliards de mégots de cigarettes sont jetés sur les trottoirs chaque année. "Un mégot pollue à lui seul 500 litres d'eau, explique Sandrine Poilpré, co-fondatrice de l'entreprise solidaire Keenat. Il est composé de 2.500 matières toxiques et il met plus de 12 ans à se dégrader dans les sols. On ne va pas les ramasser par terre, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du mobilier à disposition pour jeter ces mégots, et que l'on puisse les récupérer".



Keenat a déjà déployé ce mobilier de collecte partout en France et en Europe, et récolte 4 tonnes de mégots par an pour le moment. Alors, collecter pour quoi faire ?

"On récupère nos mégots, continue Sandrine Poilpré et on en fait de l'énergie, des briquettes compactées qui sont utilisées dans des fours de cimenterie. Et grâce à un brevet, nous pouvons extraire du plastique des philtres pour en faire du plastique recyclé, dans notre usine de Talence", près de Bordeaux.

Du plastique réutilisé pour la prévention

Alors pour rester écologiquement vertueux, les créateurs de Keenat n'ont pas voulu refabriquer des meubles, ou des objets usuels avec ce plastique recyclé.

"On pourrait faire tout ce qu'on veut avec, mais on a décidé de ne faire que des panneaux de sensibilisation pour que les comportements changent. L'idée est qu'il n'y ait plus un seul mégot au sol. Avoir une planète plus propre c'est quand même plus sympa ! "

Des mégots recyclés sur le point d'être transformés Crédit : KEENAT

L'entreprise Keenat a également créé une filière pour récupérer les masques de protection anti-covid qui sont entièrement composés de plastique. Là aussi, afin de fabriquer des plaquettes de sensibilisation pour que les masques ne finissent plus au sol, comme les mégots.

