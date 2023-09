À Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, près de 400 personnes d'une résidence n'ont plus accès à internet, aux chaînes de leur télévision ou leur téléphone depuis plusieurs mois, voire plus d'un an pour certains locataires qui doivent malgré tout payer la facture. L'origine de la panne demeure inconnue pour l'heure, mais les habitants dénoncent des sous-traitants qui sabotent eux-mêmes des câbles pour intervenir dans cette zone qui leur évite de partir sur d'autres points de rendez-vous.

Rester à la maison est presque devenu une souffrance et la situation dure depuis un an et exaspère Lina, maman de deux enfants. "Une panne, ça se répare. On est en France, on n'est pas dans le tiers monde. Donc à chaque fois, on nous dit qu'il va y avoir une réparation et après, il n'y a pas de suite", se désespère-t-elle. La mère de famille paye toujours ses factures, qui lui coûtent plus de 40 euros par mois, alors qu'elle n'a accès ni à la télévision, ni à internet, ni au téléphone.

Même cas de figure dans un autre appartement, où Julie est obligée d'aller chez des amis pour télétravailler ou utiliser son portable. "J'en ai marre", souligne-t-elle. Elle a été contrainte d'investir dans une clé 5G pour pouvoir travailler. Les fournisseurs d'accès et le bailleur se rejettent mutuellement la faute depuis plus d'un an, laissant les habitants sans solution.