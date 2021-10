Nord : Auchan ouvre son premier magasin sans caisses

C'est un nouveau concept de magasin qui pourrait bien s'étendre dans les années à venir. Depuis le 14 septembre, le groupe Auchan permet aux élèves et personnel de l’Edhec Business school située à Croix, dans le Nord, de pouvoir aller faire leurs courses sans avoir à passer par la caisse . En effet, Auchan Go intègre la reconnaissance d’images et de mouvements pour permettre au client de s'affranchir de la partie paiement.

Comme le rapporte Libre Services Actualités, ce magasin automatisé de 38 m2, sans personnel, a été installé par Auchan au sein même des locaux de l’école de commerce. "Pour entrer chez Auchan Go for EDHEC, les clients téléchargent au préalable l’application du même nom dans laquelle ils enregistrent leur numéro de téléphone et leur moyen de paiement", précise l'enseigne dans un communiqué.

Une fois leurs courses terminées, le paiement se fait automatiquement au passage de la porte pour les clients. Ils reçoivent ensuite immédiatement leur ticket de caisse en version numérique sur leur téléphone. Inspiré des magasins Amazon Go, répandus aux États-Unis, ce magasin ouvert depuis la mi-septembre sera officiellement inauguré le vendredi 8 octobre.