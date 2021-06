Réouverture de la Samaritaine : comment les grands magasins se réinventent

La Samaritaine, le grand magasin de la rue de Rivoli à Paris, propriété de LVMH, rouvre ses portes. Après 16 ans de fermeture, cette réouverture intervient alors que le modèle des grands magasins connait des difficultés. Et le coup de grâce a été porté par l'épidémie, plongeant ces enseignes dans une crise profonde.

Cela fait une dizaine d'années que les grand magasins du monde entier subissent la désaffection des consommateurs. Japon, États-Unis, Espagne, aucun pays ne fait exception. Fin 2020, 44% des clients américains disaient avoir l'intention de dépenser moins dans les grands magasins.

À une certaine époque, ces mastodontes tiraient leur épingle du jeu car ils présentaient toutes les gammes de produits au même endroit. Mais ce modèle doit désormais faire face à l'explosion du e-commerce. De plus, les prix de l'immobilier ont augmenté et pour rester rentables, les grands magasins ont dû augmenter leurs prix.

Un modèle ancien concurrencé par Internet

Les grand magasins sont pourtant très anciens. Le plus vieux a été fondé en 1734, à Derby, en Angleterre. Mais ils ont connu leur âge d'or au XIXe siècle.

Avec la crise, les grands magasins ont été contraints de se réorienter vers le luxe, notamment pour les clients étrangers. Mais le luxe lui-même a été concurrencé par Internet. Pourtant, la réouverture de la Samaritaine montre bien qu'il reste encore un avenir pour ce format. Et les propriétaires de ces magasins ont bien l'intention d'en faire un lieu d'exception.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.