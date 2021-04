Non, Visa n’a pas mis en place un plan pour faire disparaître l’argent liquide

publié le 08/04/2021 à 12:42

Sur une vidéo, particulièrement virale sur Facebook et vue plus de 80.000 fois, on voit des prospectus pour le paiement sans contact et des liens vers une autre page intitulée "le réveil de la résistance". Cela évoque le Hold-up du siècle : la fin de l’argent liquide. Tout le monde contraint d’utiliser les services des cartes bancaires Visa, pour contrôler davantage et taxer les dépôts bancaires.

Le sans contact est devenu très courant avec la crise sanitaire, ainsi, ce genre d’intox, aussi énorme soit-elle, interpelle car elle touche à notre quotidien. Et pourtant, autant le dire sans grand risque, non l’argent liquide ne va pas disparaitre et non une société privée ne peut pas décider de l’existence ou non de l’argent liquide. Il faudrait au moins l'accord du gouvernement et de la Banque centrale européenne et ni l'un ni l'autre n'ont évoqué cette possibilité.

Comme l’indique l'AFP, qui a débusqué cette fausse information, un rapport du fonds monétaire international (FMI) datant de 2017 affirme que la fin du cash pourrait être quelque chose de positif. Il s’agit d’un document de travail qui n’a en rien une quelconque valeur juridique ou obligeant les états à adopter cette position. Le rapport précise également que cette conclusion ne reflète en rien la position de l’instance internationale mais les tenants de cette intox, étrangement, oublient cette partie et préfèrent l’adapter à leur sauce.

Depuis 2019, des groupes Facebook de "gilets jaunes" affirment que la fin de l’argent liquide est programmée pour 2022, reprenant un rapport consultatif commandé par Matignon en 2018. Si l’argent liquide fait réflexion, il est vrai qu’il connait une lente érosion en France en raison des habitudes des Français qui ont changé. Pour preuve, la baisse du nombre de distributeurs automatiques sur le territoire. L’argent liquide ne va pas disparaitre prochainement, tout comme l’expression "et n’oublie pas de ramener la monnaie" qui risque de perdurer également.