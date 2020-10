Covid-19 : pourquoi le FMI change de doctrine économique

et Catherine Mangin

publié le 22/10/2020 à 07:35

"Dépensez autant que vous le pouvez". C'est le message qu'a adressé la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, aux gouvernements, lors de la dernière assemblée générale du FMI et de la Banque Mondiale.

Après 20 ans d'austérité budgétaire recommandée par le FMI, c'est un revirement idéologique complet. Les pays ont même précédé ses recommandations : ces derniers mois, les différents plans de relance ont représenté plus de 10 milliards d'euros dans le monde, soit 12% du PIB planétaire, contre 2% en 2009.

En pleine crise sanitaire, c'est un retournement qui semble a priori étonnant. En réalité, l'austérité n'a pas vraiment fonctionné à la suite de la crise financière de 2008, mais surtout il y a des facilités de financement considérables pour les États : mise en route de la monétisation de la dette, taux zéro etc.

À chaque circonstance, sa politique économique

Chaque crise grave a été l'occasion de renouveler l'arsenal en matière de politique économique. En effet, c'est pendant la crise des années 1930 que le keynésianisme est apparu, et c'est pendant la crise de 2008 que la monétisation de la dette publique s'est généralisée.

Aujourd'hui, le FMI encourage à la dépense, certes, mais pas n'importe comment : il faut des investissements qui améliorent le potentiel de croissance de long-terme, soit les infrastructures, la modernisation de l'économie...une politique qui se rapproche du plan de relance européen.

