publié le 09/11/2020 à 07:16

Plus qu'un mois et demi avant Noël, et les producteurs et agriculteurs en appellent déjà au patriotisme gastronomique afin de sauver leurs chiffres d'affaires. Pour certains secteurs comme le champagne, le foie gras ou encore le chocolat, une grande partie de leurs revenus est issue des fêtes de fin d'années.

"Pour certains métiers, c'est 75% des ventes qui se passent pendant le mois de décembre", précise Christiane Lambert, présidente du FNSEA. "Avec l'arrêt de tous les évènements, c'est un effondrement de la consommation", poursuit-elle au micro de RTL.

À l'heure actuelle, il reste impossible de prévoir à quoi ressemblera le réveillon ni de savoir si le confinement sera levé d'ici là. Alors, pour éviter la catastrophe économique aux éleveurs et producteurs, "j'invite tous les Français à commander la volaille et les produits qu'ils veulent voir à leur table (…), à commander et réserver ses produits dès maintenant". Un appel à la consommation aux airs patriotes car "il faudra prioriser les produits français", souligne Christiane Lambert.