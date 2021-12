Noël : comment revendre ses cadeaux ?

Le nombre de Français qui revendent des objets reçus à Noël sur Internet ne cesse de croître d'année en année. Inutile d'encombrer un placard avec des objets qui ne seront jamais utilisés, il vaut mieux les céder à d'autres qui sauront en faire bon usage.

Le choix de la plateforme est primordial : eBay, Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, etc. et même les réseaux sociaux comme Facebook avec Marketplace. Si la plupart des plateformes sont destinées à la vente de tous les objets, Vinted est spécialisé dans le prêt à porter. Si un vêtement ne vous plaît pas ou est trop grand, privilégiez donc cette plateforme pour la revente. Vous maximiserez vos chances de faire une belle affaire et plus rapidement.

Pour tout ce qui touche au numérique ou encore à la littérature, les sites de revente de la Fnac ou Amazon sont particulièrement visités par des acheteurs potentiels. Des échanges peuvent aussi être proposés.

Attention aux arnaques

Vendre en ligne demande toutefois quelque attention pour éviter les arnaques.Avant de publier votre annonce, prenez bien connaissance de la commission prélevée, des frais de port, des frais d'insertion, et toute autre taxe.

Une fois venue l'heure de conclure une affaire, échangez un maximum sur le site de revente avant de donner vos coordonnées personnelles, afin de limiter la diffusion de ces informations. De même au moment de payer, privilégiez les solutions de paiement offertes par les plateformes.