Fêtes de fin d'année : gare aux piles "bouton" dans les cadeaux de Noël des enfants

publié le 24/12/2020 à 16:00

Noël est par excellence la fête des enfants. Et quoi de plus beau pour eux, souvent, que de se voir offrir des jeux et jouets, et de préférence, pour les plus jeunes notamment, des objets animés, qui clignotent, font du bruit, bougent. Attention toutefois à ce que ces cadeaux soient bien conformes pour ne pas mettre en danger votre enfant.

"À l’origine de plusieurs décès, et d’environ 1.200 passages aux urgences en France en 2019 pour ingestion ou suspicion d’ingestion, ces piles de petite taille constituent un réel danger lorsqu’elles sont ingérées par de jeunes enfants, notait l'an dernier l'ARS des Hautes-de-France dans un communiqué. Les cas d’ingestion, et de complications graves allant jusqu’au décès, se sont multipliés ces 4 dernières années."

Ingérées par les plus jeunes, les piles "bouton" peuvent créer des lésions dans l'œsophage "dès les 15 premières minutes", précise l'autorité sanitaire, et produire "une atteinte nécrosante, qui peut atteindre l’aorte dans un délai de quelques heures." Les "symptômes observés se manifestent par une douleur, un refus de boisson ou d'alimentation, des vomissements, ou encore des tentatives répétées de déglutition", précise le communiqué, qui explique qu'il faut se rendre immédiatement aux urgences ou appeler le 15 en cas d'ingestion.



Avant d'emballer les cadeaux, soyez donc bien vigilants à ce qu'aucune de ces piles ne traîne. De plus, comme le note le ministère de l'Économie, vérifiez que le jouet comporte bien le marquage "CE" qui garantit que le jeu ou jouet est bien conforme aux normes de sécurité en vigueur. Vous pouvez aussi vous assurer que les piles sont bien inaccessibles à un enfant.