Mobile et fibre : Orange et SFR font s'envoler le prix de leurs forfaits

Une nouvelle politique tarifaire se dessine dans le secteur des télécoms et elle ne fait pas l'affaire des consommateurs. Comme le rapporte le média Numerama, Orange et SFR ont réduit de moitié leurs offres promotionnelles, qui passent de 6 à 12 mois, occasionnant une nette augmentation du tarif des forfaits dans le mobile et la fibre réglés par leurs clients sur un an.

Jusqu'ici, les nouveaux clients pouvaient bénéficier d'un forfait à moindre coût lors des 12 premiers mois grâce à des coupons de réduction à activer après la souscription à une offre. Ces promotions sont désormais valables sur 6 mois seulement, depuis la mise à jour de la politique tarifaire d'Orange en date du 9 octobre, suivie par celle de SFR le lendemain.

Avec cette nouvelle stratégie, la plupart des forfaits mobile et fibre des deux opérateurs subissent une hausse conséquente. Concrètement, le forfait mobile 100 Go 5G sans engagement proposé par Orange coûte 16,99 euros par mois en promotion pendant 6 mois avant de passer à 31,99 euros par mois, soit une augmentation de 90 euros sur un an ou 7,50 par mois. La tendance est la même côté fibre, avec une augmentation de 108 euros à l'année pour le forfait Livebox Up Fibre. Chez SFR, le forfait mobile 100 Go 5G augmente aussi de 90 euros sur un an et l'offre Fibre Starter la moins chère est grevée de 84 euros sur la période.

D'après Numerama, Bouygues Telecom devrait emboîter le pas à ses concurrents très prochainement et modifier lui aussi sa politique tarifaire vis-à-vis des promotions. En revanche, aucun changement n'est observé chez Free, qui propose toujours une réduction de 12 mois sur son forfait "Série Free". Du côté des marques low cost de Orange et SFR, Sosh et Red by SFR, les offres mobile ne sont pas impactées, car elles étaient déjà proposées sans promotion. Par contre, les deux marques ont décidé de s'aligner sur leurs concurrents pour les tarifs préférentiels de leurs offres fibres qui passent de 12 à 6 mois.