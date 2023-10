ÉDITO - Pourquoi vous paierez plus cher les livres commandés sur Internet

À partir du samedi 7 octobre, on paiera systématiquement 3 euros de frais de port à chaque commande de livre sur Internet. Depuis 2014, théoriquement, les acteurs du e-commerce (Amazon en premier lieu) devaient facturer la livraison d'un livre pour ne pas faire une concurrence aux libraires. Mais la loi était mal fichue et Amazon comme la Fnac facturaient cette livraison 1 centime. Désormais, jusqu'à 35 euros d'achats de livres, on paiera 3 euros. C'est vrai que sur un Livre de Poche à 6,50 euros, ça fait une hausse de quasiment 50%.

Avant de hurler à la hausse des prix, regardons les chiffres. On achète en moyenne 5 livres par an, très majoritairement des best-sellers comme ceux de Guillaume Musso, Bernard Minier ou Florian Gazan avec l'excellent roman Broadway Vitas - La vie folle de Vitas Gerulaitis. Donc si on se fait livrer les 5 ouvrages, on aura un surcoût de 15 euros. Sauf si vous allez chez un libraire. Là où ça va coincer, c'est pour les lecteurs qui habitent en zones rurales, loin de tout commerce... C'est là qu'on enregistre 75% d'achats en ligne.



"Loi anti-Amazon"

Cette nouvelle loi a été surnommée la "loi anti-Amazon", ça donne l'état d'esprit. La première idée, c'est de sauver nos 3.700 librairies. Et je trouve ça bien. J'aimerais bien qu'on se souvienne comment les librairies étaient devenues le symbole de la vie de quartier et des commerces de proximité qui nous avaient tant manqués au moment des confinements. D'ailleurs, l'activité était quasiment revenue au niveau d'avant pandémie à la fin 2020, ce qui était rare dans les boutiques. Les libraires sont les gardiens de la culture. Ils emploient quasiment 36.000 personnes dans le pays ! Et je préfère me faire conseiller par un amoureux des livres que par un algorithme.

Cela veut aussi dire que le prix en librairies sera moins cher, et tant mieux. On redonne une vraie valeur au livre. "Un livre est unique, son prix aussi" : c'était la Loi Lang de 1981. Quand Amazon ou la Fnac (qui représentent 80% des ventes de livres sur Internet, ndlr) vous proposent une livraison à 1 centime, ça veut dire qu'ils prennent sur leur marge pour vous offrir la livraison. Mais quand vous vendez des livres, des clous, des lampes de bureau et des bougies parfumées, vous vous en fichez de gagner moins sur le livre. Le livre, pour Amazon, c'est devenu un produit d'appel pour vendre autre chose. Comme la station-service dans un hypermarché.

Mais la livraison d'un livre coûte-t-elle vraiment 3 euros ? Non, ça peut même être facturé le double parfois. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je défends ces frais de port obligatoire. Parce que vous redonnez aussi une valeur au service. Il y en a un peu marre que sur Internet, on fasse croire que la livraison ne vaut rien. Il y a quand même des gens derrière qui pédalent pour apporter un plat, des courses ou qui conduisent une camionnette pour apporter un colis. Leur travail ne vaut pas zéro, il ne vaut pas rien. Et tant mieux si ça se voit dans le prix.