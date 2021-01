Grâce au confinement, les embouteillages ont chuté de 20% dans le monde

publié le 16/01/2021 à 11:01

Un phénomène historique c'est produit avec le confinement, puisque pour la première fois les embouteillages ont chuté de 20% l'an dernier dans le monde, et même moins 30% aux heures de pointe selon une étude que vient de publier TOM TOM. La palme revient tout de même à Moscou, ville la plus embouteillée du monde avec un taux de congestion record de 55%.

En France, Paris se situe à la 42ème place du classement mondial et est toujours en tête des villes françaises les plus embouteillées avec 32% de taux de congestion, devant Marseille Bordeaux Grenoble et Toulon.

La journée la plus noire a été enregistrée le 29 octobre dernier, avec un record absolu lorsque le deuxième confinement a été annoncé, tous les automobilistes ont pris la route direction la campagne. On a compté plus de 2.100 km de bouchons cumulés.