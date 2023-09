McDonald's : les prix des menus en 2005 font bondir les internautes

McDonald's n'échappe pas à l'inflation. Un internaute a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle figurent les prix d'une promotion proposée par la chaine de fast-food datant de 2005. Ce document est présenté comme un "chéquier spécial gourmands, 5 offres incroyables à découvrir". Des promotions qui datent de 18 ans et qui sont assez impressionnantes : 11,60 euros les 4 menus Maxi Best Of Big Mac soit 2,90 euros l’unité. Par comparaison, aujourd'hui (sans réduction) ce même menu est proposé à 10,25 euros l'unité à Neuilly (en région parisienne) soit près de quatre fois plus. Autre exemple, dans cette vidéo, les desserts Sundae sont vendus 4 euros les 4 contre 3,45 euros l'unité en ce moment.

Contacté par RTL, McDonald's ne confirme pas l'authenticité de ces prix présumés datant de 2005, étant donné que 80% des restaurants sont gérés par des franchises libres de fixer leurs prix et leurs promotions. D'autant plus que le document n'est pas récent, l'enseigne ne confirme pas formellement cette vidéo.

Jusqu'à 70% d'augmentation sur certains burgers

Toutefois, les prix de la chaine ont bel et bien augmenté. Le Menu McFirst, instauré au prix de 5 euros en 2014 s'est vu proposé jusqu'à 7,20 euros soit une augmentation de 70%. Autre exemple, en comparant cette carte des menus datant de 2009 et celle d'aujourd'hui, la petite frite est passé de 0,95 euros à 2,15 euros (à Neuilly-sur-Seine) ou 1 euro le cheeseburger désormais vendu à 2,95 euros.

Accusé de shrinkflation

Comme d'autres distributeurs, McDonald's est accusé d'avoir recours à la shrinkflation, un procédé qui consiste à diminuer le volume d’un produit mais sans modifier le prix. Depuis fin août, le burger Big Tasty présente des "nouveaux formats". Le traditionnel comptabilisait 869 calories par burger contre 663 calories désormais. La chaine se défend et explique proposer désormais une deuxième version plus gourmande composée de deux viandes.