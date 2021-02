Monsieur Patate laisse la place à une famille non-genrée

Les personnages Monsieur et Madame Patate de Hasbro (illustration)

26/02/2021

L'iconique "Monsieur Patate" pourrait ne plus exister en tant que tel. Après quasiment 70 ans d'existence, le jouet de la marque américaine Hasbro sera remplacé désormais par une famille patate non-genrée. Le fabriquant a expliqué que les personnages genrés existeraient toujours, mais sans logo et l'attribut "Monsieur". Introduits en 1952, et mis en scène dans la saga Toy Story, ces jouets font partie des incontournables des familles américaines.

À partir d'une forme de patate en plastique, les enfants sont appelés à créer des personnages en leur ajoutant des attributs comme des yeux - avec sourcils maquillés pour Madame Patate, par exemple - une bouche, avec rouge à lèvres pour Madame - une moustache pour Monsieur, chaussures à talons ou pas, etc...

Hasbro a tenu à expliquer les raisons de son choix via un communiqué publié sur son site. Cette nouvelle politique vise à "s'assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patates en abandonnant officiellement la marque et le logo de 'Monsieur Tête de Patate'". La firme veut "promouvoir égalité des genres et inclusion".

Une tendance globale dans l'industrie du jouet

Mais un autre communiqué, plus bref, est apparu indiquant que "les personnages emblématiques de Mr. et Mme Patate ne disparaîtraient pas", sans préciser pour autant sous quelle forme ils seraient maintenus.

Le nouveau texte retirait aussi toute mention d'inclusion ou d'égalité des genres, indiquant simplement qu'il s'agissait de "célébrer les différents visages des familles". Contactée, une porte-parole du groupe n'a pas répondu aux demandes d'explications de l'AFP, sur les raisons de ces modifications.

Hasbro n'est pas le premier fabricants a faire évoluer sa gamme traditionnelle, notamment les poupées, et ce pour répondre aux dénonciations de stéréotypes sexistes, racistes, ou encourageant des canons de "beauté" traditionnels. Les jouets "mixtes", destinés à éviter les stéréotypes de rôle masculin ou féminin, notamment, se sont multipliés.

Mattel, créateur des poupées Barbie, a été en pointe, avec notamment sa gamme "creatable world", des poupées au corps d'un enfant de 8-10 ans et aux cheveux courts.