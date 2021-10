"Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin (…) n'est plus soutenable et nous mène à une impasse", déclarait Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement, lors d'un forum sur l'habitat du futur le jeudi 14 octobre. Elle s'en prenait alors à la maison individuelle qu'elle qualifiait de "non-sens écologique".

Près d'une semaine après ces déclarations, qui ont provoqué un débat vif, la ministre rectifie le tir au micro de RTL. "Le lotissement très loin de tout, mal relié au centre-ville, sans aucun service, est un modèle derrière nous. (…) Il faut imaginer le modèle accessible de demain, qui peut toujours être sur la base d'un quartier avec des maisons mais dans lequel on arrive à mettre également des services", précise Emmanuelle Wargon.

"On a des modèles alternatifs, il faut juste repenser tout ça ensemble. (…) La maison individuelle a toujours de l'avenir, elle a du sens", soutient la ministre chargée du Logement, "la question c'est où et comment on la relie aux autres".