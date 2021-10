Louer plutôt qu'acheter sa voiture, depuis quelques années, le phénomène prend de l'ampleur en France, à tel point que plus de la moitié des acheteurs ont désormais recours à ce qu'on appelle la LOA, (la location avec option d'achat). Et cela ne concerne pas seulement les voitures neuves, mais aussi d'occasion.

Le boom est impressionnant : +71% depuis le début de l'été, selon nos informations. Désormais la location avec option d'achat concerne 1 voiture d'occasion sur 5. Le principe séduit, un loyer sur 3,4 ou 5 ans, avec la possibilité à terme d'acheter le véhicule. Il faut dire que les prix sont alléchants, y compris pour la star du marché : la Peugeot 208.

"Une 208 d'occasion de 2019, qui a 31.000 kilomètres, si je mets zéro apport, je serais à 178 euros par mois", explique Olivier, patron d'un centre Aramisauto à Orgeval en région parisienne. Soit une centaine d'euros de moins que le modèle neuf avec surtout la certitude d'avoir la voiture en stock car avec la crise des semi-conducteurs, les nouveautés se font attendre.

À écouter également dans ce journal

Affaire du "Grêlé" - L’ADN prélevé sur des scènes de crime dans l'affaire dite du "Grêlé", un tueur en série soupçonné d'avoir commis quatre meurtres et six viols entre 1983 et 1994, correspond bel et bien à celui de François V, l’ex-gendarme qui s'est donné la mort.

Prix de l'énergie - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi la mise en place d'un un "bouclier tarifaire", une nouvelle mesure concernant la hausse du prix du gaz, qui risque de s'accentuer au moins jusqu'au printemps.

Lyon - Le conseiller délégué à l’Alimentation locale et à la Sécurité alimentaire, Gauthier Chapuis, nommé par le maire de Lyon, Grégory Doucet, a annoncé ce jeudi 30 septembre que le cordon bleu allait être banni des cantines scolaires.