67% des Français font un bilan négatif de l'année 2021, selon notre baromètre

2021 annus horribilis pour les Français ? Le tout dernier baromètre Harris Interactive pour RTL est sans appel. 67% des Français font un bilan négatif de l'année 2021, contre seulement 31 % d'avis positifs. Ce constat se fait d’autant plus sévère chez les personnes âgées de 50 ans et plus avec 74% d'opinions négatives. "Il s'agit d'un des plus mauvais scores que nous avons eu depuis le début de ce baromètre en 2009", explique au micro de RTL, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'institut de sondage Harris Interactive.

Dans la lignée d’une année plutôt difficile, les Français ne parviennent pas à se convaincre que 2022 leur réservera de meilleures perspectives. 43% sont optimistes contre 55% de pessimistes (57% l’an dernier). Des perspectives maussades partagées de manière plutôt homogène dans l’ensemble de la population française, même si elles pèsent tout particulièrement sur les seniors.

Cependant, Jean-Daniel Lévy note la résilience des Français qui "pensent que les choses ne vont pas beaucoup changer". Certains espèrent également que 2022 marquera la fin de la crise Covid.

Qu'attendre de la présidentielle ?

À noter que le pouvoir d'achat redevient la priorité des Français, devant la lutte contre la pandémie. "Il faut y voir une tension véritable notamment venant des catégories populaires ainsi que la perception qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics mettent en place des actions pour réduire cela", commente le directeur délégué de l'institut Harris Interactive.

Dans ce contexte, qu’attendent les Français de leur prochain président de la République ? Seulement une minorité d’entre eux ont foi dans sa capacité à améliorer la situation en France (35%), et encore moins en ce qui concerne leur situation personnelle (27%).

Certains candidats paraissent néanmoins plus à même de prendre les mesures favorables (à l’échelle nationale comme à l’échelle personnelle) : ainsi, auprès de ceux qui pronostiquent leur victoire à l’élection, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont plus souvent perçus comme pouvant améliorer la situation du pays que Marine le Pen ou Jean-Luc Mélenchon.