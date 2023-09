Un début d'incendie que le gouvernement souhaite (vite) éteindre. Bruno le Maire a exclu une augmentation supérieure à 10% des prix de l'électricité. "Une hausse inférieure est en revanche tout à fait possible", a précisé son entourage à RTL.

Reste que la France n'est pas si mal lotie. À 27 centimes du kWh, la facture d'électricité des Français a en effet de quoi faire des envieux. Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Belgique paient 26% plus cher à consommation électrique équivalente. Au final, une nouvelle hausse en janvier prochain laisserait la France toujours sous la moyenne des pays voisins, en dehors de l'Espagne et de l'Italie.

Une question maintenant : pourquoi nos factures sont-elles globalement moins élevées ? Grâce à l'intervention de l'État et au fameux bouclier tarifaire qui plafonne les hausses de prix depuis un an et demi.

D'après la Commission de régulation de l'énergie, le MWh en France devrait normalement coûter 42 centimes, soit 55% plus cher qu'aujourd'hui. Le 14 septembre, Bercy a rappelé sa volonté de supprimer ce fameux bouclier tarifaire fin 2024 en espérant d'ici là une régulation du marché de l'électricité pour éviter une explosion des factures en France.

À écouter également dans ce journal

Rugby - Au terme d'un match éprouvant avec une équipe remaniée, le XV de France de Fabien Galthié s'est imposé dans la douleur face à l'Uruguay 27 à 12 jeudi 14 septembre, signant leur deuxième victoire du Mondial 2023 après celle obtenue face à la Nouvelle-Zélande.

Football - Paul Pogba est attendu au tribunal judiciaire de Paris ce vendredi 15 septembre. Dans la tourmente après son contrôle positif à la testostérone, le milieu de terrain des Bleus va être confronté à ses présumés racketteurs.

États-Unis - Le sulfureux Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, a été inculpé jeudi 14 septembre par la justice fédérale américaine pour détention illégale d'arme à feu.