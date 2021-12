Mardi 21 décembre, RTL fait le point sur le pouvoir d'achat immobilier des Français, c'est à dire la surface qu'il est possible d'acheter avec la même somme. En deux ans, le prix s'est envolé dans certaines villes moyennes, comme à Reims, mais la progression la plus importante se trouve du côté d'Angers.

Dans cette ville, "les maisons se vendaient à peu près 2.500 euros le mètre carré. Aujourd'hui, on peut imaginer les 3.800 voire 4.000 euros le mètre carré", explique une agent immobilier. Résultat, son fichier clients est tel que la plupart des ventes se font presque sans publicité.

Parmi les acheteurs, les Parisiens sont nombreux, car Angers est agréable à vivre et près de la capitale en TGV. Avant de travailler ici, Vanessa faisait l'aller-retour quotidiennement. "Paris-Angers c'est 1h30, ce temps-là, je préfère le passer dans le TGV que dans le RER ou le métro", affirme-t-elle. "Avec un ordinateur et une bonne connexion wifi on est très à l'aise", poursuit la jeune femme.

Le maire d'Angers, Christophe Béchu, constate qu'en plus des Franciliens, il voit également arriver des Rennais et des Nantais. Ces derniers expliquent que finalement "aujourd'hui on a un peu les problèmes des grandes villes : c'est devenu plus cher et il y a davantage d'embouteillages". C'est "l'afflux de cette population qui vient de l'extérieur avec des gens qui sont bien ici et qui ne déménagent pas qui nous met un peu en tension sur le plan de l'immobilier à l'heure actuelle", constate l'édile.

Pas question cependant de construire massivement, le maire veut qu'Angers fasse toujours partie des villes qui comptent le plus de mètres carrés d'espace vert par habitant.

