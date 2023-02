L'ensemble des magasins du célèbre chausseur créé en 1981 ont désormais baissé le rideau. Les actionnaires du groupe n'ont pas présenté d'offre de reprise au tribunal de commerce : 160 boutiques de chaussures, cela représente 660 employés qui vont tous être licenciés selon les syndicats.

Isabelle, vendeuse chez San Marina depuis 23 ans à Toulon était très émue ce samedi 18 février pour sa dernière journée : "C'est énervant et dégoûtant. On a eu de très bons moments dans la société et de super clientes, adorables", dit-elle, avant de fondre en larmes.

Quant aux clients, certains accusent le coup et font part de leur attachement à l'enseigne : "On est dégoutés que cela ferme, parce que San Marina c'est toute ma génération. C'est un magasin qu'on oubliera jamais", explique une cliente le jour de la fermeture.

