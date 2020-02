DSK a gagné 21 millions d'euros en cinq ans dans un paradis fiscal

publié le 25/02/2020 à 12:45

"À l'évidence, Dominique Strauss-Kahn n'a jamais gagné autant d'argent de sa vie". Malgré les déboires avec la justice de l'ancien patron du Fonds monétaire international (FMI), DSK n'a pas de difficultés financières, comme le révèle l'hebdomadaire L'Obs, en citant un de ses proches.

Les accusations de viol de Naffisatou Diallo à New York, la poursuite pour complicité de proxénétisme à Lille ou encore l'affaire de la MNEF n'ont en effet pas empêché le septuagénaire de faire des affaires.

Après avoir été refusé de plusieurs banques, Dominique Strauss-Kahn a décidé de fonder une société, Parnasse International, dont il est l'unique actionnaire et employé, qui vise à conseiller les grands de ce monde. Entre 2013 et 2018, sa société affiche près de 21 millions d'euros de bénéfices, ce qui le place, en 2018, au treizième rang du CAC 40. Or, cette même année, Parnasse International n'a payé aucun d'impôts.

Un paradis fiscal au Maroc

La société de DSK est en effet installée dans la zone franche de Casablanca, au Maroc, un paradis fiscal assumé qui permet de ne pas payer de taxe durant les cinq premières années de résidence, puis, d'en payer à un taux très bas (pas plus de 9%).

Parmi les clients qu'a conseillés Dominique Strauss-Kahn, le président de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso, ou encore Rosneft, une société d'État russe que dirige le proche de Vladimir Poutine Igor Setchine.

Un documentaire sur la vie de DSK sera bientôt disponible sur Netflix. Il racontera les différents chapitres de la vie de l'homme d'affaire.