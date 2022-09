Les infos de 18h - Sécheresse : les producteurs de choucroutes ont souffert de la chaleur

La récolte de choux à choucroute s'annonce particulièrement mauvaise cette année à cause de la sécheresse de cet été. "Vous voyez, là, c'est un chou qui est un peu plus petit. Du coup, c'est effectivement la particularité d'une année qui est chaude", explique Sébastien Muller, directeur de la choucrouterie Le Pic à Meistratzheim.

À l'arrivée des tracteurs, il vérifie la qualité des choux. Cette année, la récolte a souffert de la sécheresse : "La saison ne sera pas la meilleure. On est à environ -25% de volume. Nous, le chou, à partir du moment où il fait plus de 30 degrés, il subit un stress hydrique. C'est-à-dire qu'il arrête de pousser, voire, il se renferme sur lui-même." Des choux à choucroutes plus petits, cela peut même empêcher certains producteurs d'obtenir l'IGP, L'indication géographique protégée "choucroute d'Alsace".

"Aujourd'hui, pour faire de la choucroute d'Alsace IGP, on a un chou qui doit faire trois kilos au minimum. On est plutôt autour de trois kilos, trois kilos et demi. D'habitude, on est plus à cinq kilos. On arrivera à faire de la choucroute d'Alsace IGP. Mais on est effectivement proche de la limite", explique-t-il. Les choucroutiers alsaciens espèrent rattraper une partie de leur retard grâce aux autres variétés de choux, plus tardives, qui ont moins souffert de la canicule.

Ce week-end, en Alsace, se tenait la fête de la choucroute à Krautergersheim, d'où provient 60% de la production française de choucroute.

