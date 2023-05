L'Insee a publié, ce mercredi 31 mai, une première estimation sur l'inflation. Elle a nettement ralenti en France en mai, pour s'établir à 5,1 % sur un an, après avoir atteint 5,9 % en avril et plus de 6 % en début d'année. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis avril 2022. Mais les prix continuent à augmenter, donc faire ses courses coûte toujours plus cher qu'il y a un an.

L'accalmie sur les prix s'installe, notamment grâce au coût des matières premières (pétrole et gaz), qui sont revenus au niveau d'avant Ukraine. Dans le chariot de course également, ça se stabilise. C'est la montée en puissance du panier anti-inflation, avec la ristourne des distributeurs sur certains de leurs produits de première nécessité.

On peut penser que l'on amorce une sortie de bulle inflationniste qu'on connaît depuis dix-huit mois. Mais il ne faut pas se faire d'illusion, on ne retrouvera pas les prix d'avant 2019, ça sera toujours un peu plus haut.

À écouter également dans ce journal

Élisabeth Borne - Après les propos de la Première ministre sur le Rassemblement national, le qualifiant d'"héritier de Pétain", Emmanuel Macron avait recadré la cheffe du Gouvernement. Il lui a renouvelé "toute sa confiance" depuis la Slovaquie, ce mercredi.

Ouganda - Les Nations unies se sont dit très inquiètes de la promulgation d'une nouvelle loi anti-homosexualité, considérée comme l'une des plus répressives au monde. Celle-ci prévoit de très lourdes peines de prison, voire la peine de mort.

Corée du Sud - Un ordre d'évacuation a été envoyé par erreur aux habitants, après le lancement d'une fusée par la Corée du Nord.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info