Consommation : tout savoir sur la nouvelle étiquette énergie

L'étiquette énergie fait peau neuve ! Réaliser des économies d'énergie à hauteur de 150 euros par mois par foyer et une meilleure transparence pour les consommateurs, tels sont les objectifs de cette nouvelle version. Initiée le 1er mars, elle concerne plusieurs catégories d'appareils.

Sont concernés par la nouvelle étiquette énergie : le lave-vaisselle, le lave-linge et lave-linge séchant, le réfrigérateur et congélateur, les ampoules et LED (à partir du 1er septembre 2021), et les téléviseurs et écrans.

La classification est désormais plus exigeante, allant de A à G. Ainsi, par exemple, un réfrigérateur anciennement étiqueté A+++ peut passer dans la classe C, même s’il est aussi efficace qu’auparavant sur le plan énergétique. L’idée est de "vider" les classes A et B, pour encourager la conception de nouveaux produits encore plus économes en énergie qui pourront être intégrés dans ces classes.

L'étiquette énergie version 2021 intègre par ailleurs un QR code qui permet d’accéder à une base de données électronique des produits (disponible courant 2021), ainsi que des icônes plus lisibles.

Quels sont les objectifs ?

Les objectifs annoncés par le gouvernement sont multiples : des produits de plus en plus économes en énergie, plus de transparence et plus d'économie pour les consommateurs. Mise en place dans toute l’Union européenne en 1995, la précédente étiquette énergie était devenue désuète en raison de la performance de plus en plus grande des appareils.