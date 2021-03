Chèque énergie 2021 : quand sera-t-il versé ?

publié le 24/03/2021 à 15:27

Chaque année, de nombreux Français sont éligibles au chèque énergie, une aide nominative destinée au paiement des factures d'énergie du logement mais aussi aux travaux liés à la rénovation énergétique. Alors que 5,5 millions de personnes ont bénéficié de ce soutien en 2020, les chèques énergie pour l’année 2021 seront délivrés dans les prochains jours, à compter du lundi 29 mars, précise le site demarchesadministratives.fr. Selon les départements, les derniers bénéficiaires le recevront le vendredi 30 avril.

Cette année, de nouvelles conditions d’éligibilité ont été mises en place. Le plafond de ressources à ne pas dépasser pour l’obtenir a en effet été augmenté de 100 euros ce qui permettra à davantage de ménages modestes de bénéficier de ce coup de pouce de l’État. L'ensemble des ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) annuel est inférieur à 10.800 euros recevront un chèque énergie.

Pour un couple, ce montant est haussé à 16.200 euros et 3.240 euros de plus par personne à charge au sein du foyer. Un simulateur en ligne est disponible afin de savoir si vous êtes ou non éligible au chèque énergie. En 2021, le montant de ce chèque peut varier entre 48 et 277 euros.

Dans le cas où vous seriez éligible, le chèque énergie vous est envoyé automatiquement à titre nominatif, sans que vous n'ayez de démarche administrative à faire. Sa durée de validité est d'un an, cela signifie donc que les chèques de 2021 seront valables jusqu'au 31 mars 2022.