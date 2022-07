Les arnaques aux faux terminaux de paiement se multiplient dans les restaurants

En 2022, les escrocs doivent redoubler d'inventivité pour réussir à arnaquer une victime, tant les combines sont désormais connues du grand public.

Et celle-ci a été révélée au grand jour par la gendarmerie des Pyrénées-Orientales elle-même sur sa page Facebook : "Amis restaurateurs, songez à personnaliser vos terminaux de paiement avec un petit autocollant ou tout type de marque afin de permettre aux serveurs de s’assurer de leur sécurité".

En effet, depuis plusieurs semaines, dans la région, les arnaques aux faux terminaux de paiement se multiplient, avec un mode opératoire assez "simple" : profitant d'un instant d'inattention des personnes en caisse, les malfrats échangent le terminal de paiement par carte bancaire de l'établissement avec un modèle identique, mais connecté à un autre compte.

Une mésaventure racontée par Brice Sannac, le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie à France 3. "Il peut se passer jusqu'à 10 jours, car certains ne contrôlent leur caisse qu'une fois par semaine. Les escrocs ne reprennent jamais les terminaux intervertis et ne restituent pas ceux substitués. Une fois que le professionnel s'aperçoit de l'arnaque et veut porter plainte, le compte sur lequel l'argent a été versé est déjà clôturé et les malfrats se sont volatilisés. C'est Arsène Lupin, c'est hyper élaboré", explique-t-il.

Pour l'instant, les malfrats n'ont pas été arrêtés et la tâche ne sera pas aisée, face à ce mode opératoire difficile à repérer.

