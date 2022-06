Le pack de Cristaline va augmenter pour la première fois en 20 ans

Voici un nouvel effet de l'inflation qui ne cesse de grimper ces derniers mois. Produit le plus vendu en France chaque année en grande distribution, le pack de six bouteilles de 1,5L de Cristaline va voir son prix augmenter de l'ordre de 10% dans les prochains jours. Alors que le prix de ce produit n'avait pas bougé depuis près de vingt ans et le passage à l'euro, l'entreprise ne peut désormais plus faire autrement.

Comme nous l'expliquent nos confrères de BFMTV, plusieurs éléments peuvent expliquer cette nécessité d'augmentation. La montée du prix du baril de pétrole, la hausse vertigineuse de près de 39% du coût du plastique PET dans lequel est vendue l'eau, ainsi que la flambée du prix du carburant nécessaire au transport de marchandises sont des éléments qui ont obligé Cristaline à changer ses prix.

L'entreprise française a donc décidé d'augmenter son prix auprès des enseignes. Reste dorénavant à savoir à quel point ces dernières vont répercuter ce changement de prix sur le tarif final payé par le consommateur. Le prix de ce produit varie par ailleurs déjà en fonction des enseignes, allant de 0,97 centime d'euro dans les magasins Leclerc à 1,16 euro chez Casino.

