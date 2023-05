La SNCF met en vente les billets pour septembre à novembre

Avis aux voyageurs qui aiment anticiper. Si de nombreux Français n'ont pas encore pris leurs billets de train pour cet été, la SNCF a ouvert ce jeudi 4 mai les réservations pour la période allant du 4 septembre au 8 novembre prochain. Il est dorénavant possible de réserver pour les vacances de la Toussaint (du 21 octobre au 6 novembre, toutes zones confondues), prisées chaque année par des centaines de milliers de personnes. À noter que les trajets en OuiGo sont disponibles jusqu'au 9 décembre prochain.

Les fans de rugby pourront également acheter leurs billets de train pour les rencontres de la Coupe du monde de rugby, qui se tient du 8 septembre au 28 octobre dans les dix villes hôtes de la compétition (Paris/Saint-Denis, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nantes, Nice, Saint-Etienne).

Réserver tôt pour avoir les meilleurs prix

La SNCF invite ses clients à réserver le plus tôt possible afin de bénéficier des meilleurs prix. Les groupes ont ainsi "plus de chances d'être assis ensemble", rappelle la compagnie ferroviaire. La SNCF a également publié une liste de destinations pour les voyageurs qui ne sauraient pas où se rendre pendant les vacances de la Toussaint. Elle suggère notamment Marseille et ses calanques, Barcelone, ou encore le petit village de Hunspach en Alsace, élu village préféré des Français en 2020.

