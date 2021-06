L'innovation, "ce n'est pas que le financement des start-ups", estime Xavier Jaravel

Mardi 15 juin dernier, Emmanuel Macron a affiché une ambition forte en matière d'innovation : faire émerger 10 géants de la tech valorisés à plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Le président de la République s'est ensuite rendu le lendemain au salon VivaTech, où il a réaffirmé son ambition de "start-up nation" auprès du média spécialisé Maddyness.

Cependant, pour Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics, l'innovation, "ce n'est pas que le financement des start-ups". Le lauréat du prix du Meilleur Jeune Économiste 2021, décerné par Le Monde et le Cercle des économistes, plaide pour "une stratégie nationale de l'innovation partout", afin d'encourager les jeunes, en particulier dans les zones d'éducation prioritaires, à se lancer.

"On a fait des travaux qui montrent que l'ascenseur social est en panne dans ces métiers innovation", explique-t-il. "Il y a des innovateurs qui s'ignorent et qui pourraient contribuer à la croissance". Il propose donc une stratégie nationale avec du mentorat, des stages, des ateliers ou encore des concours d'innovation. Coût de la mesure : 100 millions d'euros par an. "On estime qu'on pourrait gagner 5 milliards d'euros supplémentaires chaque année à horizon 5-10 ans, à travers une croissance supérieure de 0,2 point", avance Xavier Jaravel.

Pour le chercheur en économie, il existe un "déclin éducatif" en France. "Si on ne met pas fin à ce déclin, ce recul des performances en mathématiques par exemple, ce sera difficile d'atteindre ces objectifs".