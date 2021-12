INVITÉE RTL - Noël : ce que disent de nous les cadeaux que nous offrons

Les fêtes approchent à grands pas et les achats de cadeaux deviennent de plus en plus pressants. Au micro de RTL, Sylvie Tenenbaum, psychologue et autrice du livre Ce que disent nos cadeaux, analyse les dessous de nos achats. Mais tout d'abord, qu'est ce qu'est un "bon cadeau" ?

"Il y a plusieurs critères qui font qu'un cadeau est bon", commence Sylvie Tenenbaum. "Un cadeau doit être offert au bon moment, il doit faire plaisir à la personne qui le reçoit et c'est un cadeau qu'on a plaisir à faire et à bien présenter", développe-t-elle en suivant.

Que faire si vos ados vous demandent de l'argent au lieu d'un cadeau ? C'est possible de leur en donner selon la psychologue, mais on peut également prévoir "un petit quelque chose à côté". Idem pour les cartes cadeau.

Sylvie Tenenbaum décrypte également ces personnes qui ne semblent pas ravies lorsqu'elles reçoivent un présent. "Beaucoup de gens qui reçoivent des cadeaux se sentent redevables et se disent qu'ils devront en faire un eux aussi" explique-t-elle. Elle continue : "Il y a des gens qui n'aiment pas faire des cadeaux".

Petit conseil pour des idées de cadeaux pour des personnes âgées : des soins "pour une manucure, un massage". En revanche, évitez certaines indélicatesses en public comme offrir un livre de recettes pour maigrir à quelqu'un d'un peu fort.