INVITÉ RTL - Tourisme : "La France a un leadership mondial", dit le président de MKG Consulting

Cet été, trois Français sur quatre sont restés en France. Les conséquences pour les secteurs du tourisme sont positives. Les hôtels et les camping ont fait le plein. De plus, "la France a un leadership mondial sur le tourisme. C'est une des destinations les plus fantasmées pour les gens du monde entier", rappelle Vanguélis Panayotis sur RTL, le président de MKG Consulting.

Pour lui, la France va "continuer à capitaliser sur cette très bonne image, en ce qui concerne les touristes internationaux." C'est le cas des touristes en provenance de pays proche de la France, "ce qu'on appelle le tourisme régional qui s'opère dans la zone euro", indique Vanguélis Panayotis.

Il indique que différentes raisons sont à l'origine de cette volonté de proximité, notamment les "difficultés avec les voyages longs courrier. Je crois que c'est encore un peu trop tôt pour qu'on se sente à l'aise de partir très loin", en référence avec les interdictions récentes dues au Covid-19.

"Il y a plein de choses qui émergent"

De plus, comme le rappelle le président de MKG Consulting, "les prix des billets d'avion étaient assez chers. Le redémarrage de toute la filière du transport aérien fait que, globalement, tout le monde a arbitré sur cette logique de proximité."

D'après les estimations, "jusqu'à la mi-octobre, on va encore être sur l'élan des clientèles de loisirs parce qu'après ce sont plutôt les clientèles affaire qui prennent le dessus", explique Vanguélis Panayotis, avant de rajouter, "il y a un très bel élan qui a été fait au niveau des réservations, donc on va plutôt terminer l'arrière-saison de façon positive."

De plus, il note un changement dans le choix des touristes : "on voit qu'il y a maintenant beaucoup d'appétit pour tout ce qui est cyclotourisme, pour tout ce qui est l'œnotourisme, pour ce qu'on appelle le tourisme d'itinérance, quand on va louer un van en famille et se balader. Il y a plein de choses qui émergent, qui sont des nouvelles tendances, qui sont plutôt orientées sur du tourisme de proximité."

