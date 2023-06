INVITÉ RTL - TotalEnergies : Patrick Pouyanné annonce une augmentation de 2% pour les salariés du groupe

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, veut s'éviter un psychodrame autour des salaires au sein de l'entreprise comme l'an dernier. Le patron du groupe énergétique a annoncé une augmentation de 2% pour ses 35.000 salariés, sous forme "d'acompte", dimanche 18 juin dans Focus Dimanche sur RTL.

"On va donner une augmentation de 2% à tous les salariés en milieu d'année, un acompte sur l'augmentation de fin d'année, afin de prévenir plutôt que de guérir. On tire des leçons de ce qui se passe", a expliqué Patrick Pouyanné au micro de Mohamed Bouhafsi.

"Comme l'inflation continue, 4,5% cette année, on ne va pas attendre la fin de l'année pour avoir une crise sur l'augmentation des salaires chez Total comme l'an dernier", a poursuivi le patron de TotalEnergies. La question des salaires a en effet été au cœur d'un bras de fer entre le groupe et les syndicats l'an dernier. En septembre 2022, la CGT avait lancé un appel à la grève pour réclamer une hausse salariale de 10%. Un accord a finalement été trouvé un mois plus tard, sans la CGT.

"Ce qui compte pour moi c'est ce qu'on fait pour les salariés de TotalEnergies. Cette année on les a augmentés de 7,5% et on a augmenté leur bonus de 15%. La moyenne a été une hausse de 10% dans notre entreprise", a assuré Patrick Pouyanné, dont une hausse de salaire de 10% pour 2023 a été adoptée fin mai par l'Assemblée générale de l'entreprise.



Ces annonces interviennent alors que le groupe enregistre des bénéfices records, portés par la hausse des prix de l'énergie. TotalEnergies a enregistré pour l'année 2022 un bénéfice net record de 20,5 milliards de dollars (19 milliards d'euros), soit une hausse de 28% par rapport à 2021.

