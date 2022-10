ÉDITO - Automobile : "L'état d'esprit européen devient favorable à la protection", juge François Lenglet

Jusqu’ici, le dogme en Europe, c’est de fournir au meilleur prix, peu importe l'origine des produits. Les frontières sont ouvertes à tous. Par exemple, le bonus écologique de 7.000 euros pour un véhicule électrique doit s'appliquer quel que soit le pays d'origine de la voiture. En clair, le contribuable français subventionne à hauteur de 7.000 euros un industriel chinois dès lors que celui-ci vend un véhicule en France. Invraisemblable. Alors que les Américains et les Chinois ne nous font pas de cadeau.

Les États-Unis ont promulgué l’été dernier une loi qui exclut du bonus écologique, de 7.500 dollars, tous les véhicules non fabriqués en Amérique du Nord : USA, Canada et Mexique. En 2024, toutes les voitures possédant une batterie provenant d'un pays qui n'a pas d'accord commercial avec Washington - une façon de frapper les batteries chinoises - seront exclues. L'année suivante, les véhicules avec des batteries qui contiennent des terres rares venant de Chine, même si elles sont fabriquées dans un pays ami, ne seront plus tolérées.

Que fait la Chine ?

Encore pire. Il est interdit de vendre, dans l’Empire du Milieu, un véhicule électrique dont la batterie ne serait pas faite en Chine. Sans compter l’obligation d’associer un partenaire chinois à toute fabrication locale, qui pèse sur la plupart des constructeurs étrangers.

L'Europe pourrait mettre en place des règles du même genre en Europe. C'est peut-être même indispensable. La protection des frontières est le complément nécessaire de la politique industrielle. À quoi ça sert de soutenir une filière par des aides publiques importantes si l’on ne se protège pas d’une concurrence étrangère agressive et déloyale, "le dumping" ? C’est comme arroser du sable. Jusqu’ici, il n’y a guère que le secteur des batteries qui a pu s’exempter des règles européennes et profiter d’aides importantes.

Aller plus loin pour la France ?

La France ne peut pas mettre en place un dispositif à l’américaine sur son seul territoire, car elle se mettrait en défaut vis-à-vis des règles européennes. Il faut donc que ces règles changent au plan européen, avec toute la difficulté que cela représente. Jusqu’ici, le principal obstacle, c’est l’Allemagne, qui s’est toujours refusée à protéger les marchés européens, par crainte de rétorsions dont elle pourrait être victime – c’est de loin le plus gros exportateur de l’Union, aux Etats-Unis et en Chine notamment. Mais à en croire Emmanuel Macron, l'état d'esprit des Européens devient plus favorable à la protection.

