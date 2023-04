INVITÉE RTL - PMA : "On ne fait pas un enfant toute seule, comme ça, en se réveillant un matin", confie une mère

A 35 ans et célibataire, Elodie Laloum avait décidé, il y a onze ans, de faire un bébé toute seule via une PMA en Belgique, avec une insémination artificielle par donneur anonyme.

Ma vie de maman solo, c'est le titre de cette BD autobiographique (illustrée par Jennifer Piers) dans laquelle Élodie Laloum raconte son aventure de PMA en Belgique afin de faire "un bébé toute seule", comme le chantait Jean-Jacques Goldman. C'était il y a 11 ans. Elle avait 35 ans, était célibataire, et avait (déjà) subi deux IVG.



"Je me suis d'abord tournée vers l'adoption, en me disant que c'était probablement la meilleure solution en tant que femme célibataire. Hélas, on m'a assez rapidement appris qu'on passait derrière les couples hétéros et homos. J'aurais le droit à un enfant à partir de 7 ans, avec un handicap physique ou mental", explique-t-elle, au micro de RTL.

"Je m'en suis pas sentie capable. J'ai donc commencé à me renseigner sur cette histoire d'insémination". Élodie décide d'aller en Belgique car la PMA, à l'époque, n'est pas autorisée en France pour les femmes célibataires. "Je me suis fait inséminer par donneur anonyme, à Bruges, après un long protocole. On ne fait pas un enfant toute seule, comme ça, en se réveillant un matin. On y réfléchit beaucoup, quelques années de mon côté."

Ce projet de PMA a été difficilement compréhensible par son entourage. À l'époque, son meilleur ami - une des premières personnes informée - "a pris cette décision comme une négation de la masculinité. Il a eu l'impression que j'ai fait ça contre les hommes. Je l'ai fait contre personne. J'avais juste eu envie de faire un enfant toute seule."

La troisième insémination a marché. Ness, sa fille, a aujourd'hui 11 ans et "connait par cœur son histoire". Son géniteur, lui, est anonyme. " Elle aura peut-être envie, à 18 ans, de faire des démarches pour le retrouver. Pour l'instant, elle n'émet aucune envie particulière."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info