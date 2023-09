INVITÉ RTL - Carburant à prix coûtant, baisse de 10% sur le magasin… Le patron de Système U dévoile des mesures "impactantes"

Une nouvelle réunion était organisée mardi 26 septembre pour tenter de trouver des solutions pour faire baisser les prix du carburant. Leclerc et Carrefour ont annoncé qu'ils allaient commercialiser leurs carburants à prix coûtant dans toutes leurs stations services dès vendredi. Du côté de Système U, l'idée est d'adopter des opérations ponctuelles.

"Le premier week-end de chaque mois, à partir du 6 octobre prochain", le carburant sera vendu à prix coûtant, annonce Dominique Schelcher, PDG de Système U, invité sur RTL ce mercredi. "On va prendre le contrepied de cette opération. On va proposer une opération plus impactante en pouvoir d'achat. À compter des 20 et 21 octobre, on va faire 10% sur tout l'alimentaire de nos magasins, les produits de beauté, la droguerie, tous les 15 jours. Ce sera hors alcool et il faudra être porteur de notre carte de fidélité", ajoute-t-il.

"Tous les 15 jours, 10% presque sur l'ensemble du magasin", résume Dominique Schelcher. "Le chariot moyen est relativement élevé, aux alentours de 60 euros. Ça va faire entre 6 et 10 euros en fonction du panier", explique-t-il. "On veut des choses concrètes pour nos clients, des choses impactantes. Quelques centimes, c'est bien aussi, c'est l'appel du gouvernement, mais on voulait faire plus fort."