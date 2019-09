publié le 03/09/2019 à 06:49

Les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. Et le dernier panorama des prix de meilleursagents.com, que vous révèle RTL, en est la preuve. Ainsi, à Paris, on dépasse les 10.000 euros/m², alors qu'à Nantes et Lyon, on tourne autour des 3.300 euros/m². Viennent ensuite Rennes (3.013 euros/m²), Toulouse (3.086 euros/m²) et Lille (2.692 euros/m²). Des sommets jamais atteints. Mais pour autant, il reste plus intéressant d'acheter que de louer.

Le coût du crédit a considérablement baissé. En 2011, il fallait 17 ans à Paris pour amortir son achat immobilier. Aujourd'hui, il faut 6 ans. Les taux des crédits immobiliers, sur 20 ans, sont passés de 4 % en 2011 à 1,3 % aujourd'hui. Un logement est amorti en 2 ans et demi en moyenne, parce que vous payez moins d'intérêts.

À Lille, Marseille ou Montpellier, si vous avez prévu de rester plus de 3 ans dans votre logement, il est plus intéressant d'acheter que de louer, les coûts deviennent moindre que la location.

À Rennes, Toulouse, Nice, Strasbourg, c'est amorti en 4 ans. À Nantes, il faut 5 ans. À Bordeaux, il faut compter 6 ans pour amortir son logement, et à Lyon, c'est 7 ans. Des durées d'amortissement qui n'ont donc jamais été aussi courtes.